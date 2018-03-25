تأثر ترامب بالشاشة الصغيرة يظهر من خلال تعييناته الأخيرة لمحللين تلفزيونيين

المصدر: ا ف ب

عيّن دونالد ترامب، خلال أسبوع واحد، في منصبين حكوميين أساسيين اثنين من المعلقين المعروفين في التلفزيون، ما يدل على تأثير الشاشة الصغيرة عليه وخصوصًا قناة “فوكس نيوز” المحافظة.

فجون بولتون، الذي عُين في المنصب الاستراتيجي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، قام بالعديد من المهام في حياته من دبلوماسي إلى مسؤول كبير في عدد من الوزارات، إضافة إلى كونه صاحب نفوذ داخل الحزب الجمهوري.

لكن الأمريكيين يعرفون اسمه وشاربيه الكثين بسبب ظهوره المنتظم على قناة “فوكس نيوز” عارضًا آراءه المتشددة في العلاقات الدولية.

أما لاري كادلاو الذي عُين في منتصف آذار/مارس في منصب كبير المستشارين الاقتصاديين، فهو معروف في التلفزيون كمعلق على الشبكة المالية “سي ان بي سي” حيث يطالب منذ أكثر من عشرين عامًا بخفض الضرائب.

وقالت اوماروزا مانيغو نيومان، المرشحة السابقة لبرنامج الواقع الذي كان يقدمه دونالد ترامب “ذي ابرنتيس”، والتي كانت مكلفة “مكتب العلاقات العامة” لسنة في البيت الأبيض، إنه لم يسبق أن عين رئيس هذا العدد من المسؤولين من الذين عملوا في التلفزيون.

وصرح ايد بورميلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة برادلي أن اختيار هؤلاء هو مؤشر على “توجه.. سيستمر على الأرجح”.

وأوضح أن “الرئيس يريد اختيار أشخاص يثق بهم”. وأضاف “من الممكن جدًا أن يكون الضيوف المنتظمون وشخصيات فوكس نيوز هم الاشخاص الوحيدون الذين يثق بهم، الى جانب افراد عائلته”.

وأشار دان كاسينو أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيرلي ديكنسون إلى أنه “عندما يتولى الرئيس مهامه، هناك ألف منصب يجب شغله”.

وأضاف “بشكل عام يتم توظيف أشخاص عملوا في إدارات حكومية سابقة أو من الحزب” أو قادمين من المراكز الفكرية، موضحًا أن “دونالد ترامب لم يتمكن من القيام بذلك لأن معظم هؤلاء انتقدوه خلال الحملة” الانتخابية.

لذلك التفت قطب العقارات السابق إلى قطاعات أخرى بينها التلفزيون الذي يمضي أمامه بين أربع وثماني ساعات يوميًا، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقال دان كاسينو “هذا الأمر ليس سابقة”، فقد اختار الرئيس الأسبق جورج بوش الابن توني سنو من “فوكس نيوز” ليكون ناطقًا، بينما عين الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون الصحافي في قناة “ايه بي سي” جون سكالي مستشارًا. لكنه أضاف “لكن بالتأكيد الأمر غير مسبوق على هذا المستوى”.

والأمر لا يقتصر على الفريق الحكومي فقط، فشون هانيتي أشهر مقدمي البرامج في “فوكس نيوز” على اتصال مباشر ومنتظم بترامب الذي تبنى مواقف عبر عنها صديقه على القناة.

وتتزامن ساعة الذروة للرئيس على حسابه على “تويتر” مع موعد “فوكس اند فريندز” – فوكس والاصدقاء – البرنامج الصباحي لـ “فوكس نيوز” الذي يشير إليه ترامب باستمرار.

وقال ريتش هانلي أستاذ الصحافة في جامعة كوينيبياك إن “الرئيس يرى العالم من بوابة التلفزيون”. وأضاف “أنه نافذته للحصول على المعلومات في ما يعتبره عرضًا لما يحدث”.

والخط التحريري لـ “فوكس نيوز” القناة الأولى في عدد المشاهدين بين الشبكات الأمريكية التي توزع بالكابل، حسب الرأي العام، منحازة بشكل شبه كامل لمواقف ترامب الذي تدعمه بلا تحفظ.

وقال دان كاسينو إنه باختياره أعضاء إدارته من القناة، يعين ترامب مستشارين له تتطابق آراؤهم مع مواقفه ولا يميلون على الأرجح إلى التصادم معه.

وهذا القرب من التلفزيون وخصوصًا الشبكات الإخبارية، يثير قلق عدد كبير من المراقبين الذين يرون في ذلك غرقًا في تفاصيل الحياة اليومية.

وذكر دان كاسينو أن ترامب يختلف بذلك عن معظم القادة الذين “لديهم أهداف سياسية” ويحاولون الخروج من القضايا اليومية، مضيفًا أنه “يوحي بأنه يفعل العكس.. لذلك يعطي الانطباع بأنه مشتت في توجهاته”.