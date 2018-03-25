بريطانيا تكشف عن رسالة سرية من الجاسوس الروسي سكريبال إلى بوتين

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” على لسان صديق للجاسوس الروسي سكريبال، إن الأخير وجه قبل سنوات رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلب فيها العفو عنه والسماح له بزيارة روسيا.

وقال فلاديمير تيموشكوف، إن سكريبال طلب من بوتين العفو لأنه باع الاستخبارات البريطانية معلومات سرية.

وكشف تيموشكوف، إن صديقه من أيام الدراسة والذي انتقل إلى بريطانيا واستقر بها في إطار عملية تبادل للجواسيس في 2010، أعلمه بشأن الرسالة في العام 2012.

وأضاف تيموشكوف، أنه فقد الاتصال بصديقه سكريبال بعد اتصال جرى بينهما في العام 2012 استمر نحو نصف ساعة أخبره بها بأنه بعث الرسالة لبوتين، لكنه تواصل مع ابنته يوليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح تيموشكوف، أن صديقه واجه ضغوطا كبيرة جراء وصفه بخائن للوطن، وكان دوما ينفي ذلك، كما أبدى ندمه لكونه عميلا مزدوجا.

ونفت السفارة الروسية في بريطانيا على صفحتها في تويتر، أن يكون سكريبال وجه رسالة لبوتين يطلب فيها العفو والسماح له بزيارة بلده روسيا.

وما يزال سكريبال وابنته يوليا في غيبوبة بالمستشفى إثر تعرضهما للتسميم بغاز للأعصاب في سالزبري 4 مارس/آذار، في عملية غامضة تقول بريطانيا بأن روسيا تقف وراءها.