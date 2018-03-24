إثر إدانته ممارسات الاحتلال.. هجوم إسرائيلي أمريكي حاد على مجلس حقوق الإنسان الأممي

هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت ، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أعقاب مصادقته على 5 قرارات تُدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر:”المزيد من القرارات الصادرة عن سيرك العبث المُسمَّى مجلس حقوق الإنسان، لقد حان الوقت لتغيير اسمه إلى مجلس القرارات ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط “.

وفي ذات السياق وجَّه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، انتقادات شديدة اللهجة إلى مجلس الأمم المتحدة، وطالب الحكومة بالانسحاب من المنظمة، احتجاجًا على تلك القرارات.

بدورها، أدانت الولايات المتحدة قرارات المجلس، وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي:”عندما يعتبر مجلس حقوق الإنسان إسرائيل أسوأ من كوريا الشمالية، وإيران، وسوريا، فهو مجلس أحمق، وغير جدير باسمه”، مضيفة:”إجراءات اليوم توضح أن المنظمة تفتقر إلى المصداقية اللازمة لتكون مدافعة حقيقية عن حقوق الإنسان”.

ويوم السبت، أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات ضد إسرائيل بسبب نهجها في الأراضي العربية المحتلة، ودعتها إلى دفع تعويضات مالية ضخمة لقاء استهداف منشآت، ومدارس، خلال العدوان على قطاع غزة صيف العام 2014.

وتشمل القرارات المتخذة في جنيف دعوة “لتنفيذ المحتوى العملي في القرار 2334، الذي ينص على أن المستوطنات غير قانونية”.

ويدعو القرار الدول إلى إدانة التوسع في المستوطنات، والتمييز في المعاملة بين إسرائيل، والأراضي التي احتلتها العام 1967، من خلال مقاطعة منتجات المناطق المحتلة.