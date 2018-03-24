أمريكا تقول إنها قتلت “إرهابيين” اثنين خلال غارة جوية جنوب ليبيا

قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيانٍ إن القوات الأمريكية نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري جنوب ليبيا اليوم السبت، وقتلت “إرهابييْن اثنيْن”.

وأضاف البيان أن الغارة نُفّذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا في طرابلس، وتابع البيان:”طبقًا لتقييمنا في الوقت الراهن لم يُقتل مدنيون في الغارة”.

وأبلغ شاهد عيان في أوباري رويترز عبر الهاتف بأن دوي انفجار هائل سُمع ظهر اليوم تقريبا.

وقال إن منزلا في حي الفرسان تعرض لهجوم وتم العثور على جثتين هناك، ووفقا لشاهد العيان الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، قال سكان من الحي إن المنزل كان يتردد عليه أجانب.