إيران تدين العقوبات الأميركية الجديدة بعد حملة القرصنة المعلوماتية

المصدر: أ ف ب

دانت إيران، اليوم السبت، العقوبات الأميركية الجديدة على عشر من رعاياها وشركة إيرانية اتهمتها واشنطن بحملة سرقة معلوماتية كبيرة طالت جامعات ومؤسسات في العالم.

وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كما أفاد الموقع الرسمي للوزارة، إن “إيران تدين التحركات الاستفزازية، غير القانونية وغير المبررة للولايات المتحدة التي تعد مؤشرًا جديدًا على عداء المسؤولين الأميركيين وكراهيتهم للشعب الإيراني”.

ووصف قاسمي التأكيدات الأميركية بـ”الاتهامات المغلوطة”، موضحًا أن هذه التدابير “لن تمنع التطور العلمي للشعب الإيراني”.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الأشخاص العشرة مرتبطون بمؤسسة “مبنا” الإيرانية، وهم متهمون بـ”سرقة الملكية الفكرية وبيانات مهمة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية”.

وتم تجميد موجودات الأفراد والشركة وحظر تعامل المواطنين الأميركيين معهم.

وأوضح مساعد وزير العدل رود روزنشتاين في البيان: “سرق المواطنون الإيرانيون أكثر من 31 تيرابايت من الوثائق والمعطيات من أكثر من 140 جامعة أميركية و30 شركة أميركية، وخمس هيئات حكومية أميركية وأكثر من 176 جامعة في 21 بلدًا”.

وأضاف أن المتهمين فعلوا ذلك لحساب الحكومة الإيرانية والحرس الثوري.

منذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017، دأب الرئيس دونالد ترامب على تشديد نبرته حيال طهران، وفرضت واشنطن سلسلة عقوبات على إيران المتهمة بدعم الإرهاب وانتهاك قرارات الأمم المتحدة حول برنامجها البالستي.

وهدد أيضًا بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في الـ12 من أيار/مايو المقبل، وبإعادة فرض العقوبات ذات الصلة على إيران، ما لم يتم تشديد هذا الاتفاق.