“كلاود أكت”.. قانون أمريكي يفرض الإطلاع على الرسائل الإلكترونية في الخارج

صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، على قانون يفرض إطارًا “شرعيًا” للاطلاع على الرسائل الإلكترونية في الخارج، بعد أن استمر الخلاف حول هذا الموضوع فترة طويلة بين السلطات ومجموعة مايكروسوفت.

ويتيح قانون “كلاود أكت” المدرج في الميزانية الضخمة التي وقعها البيت الأبيض، الجمعة، لوزارة العدل الأمريكية توقيع اتفاقات مع بلدان أخرى لتسريع الطلبات من هذا النوع، من خلال التأكيد أن هذه البلدان تحترم الحريات الفردية والحياة الخاصة، وهذا ما يتيح الإلتفاف على الإجراءات الدبلوماسية الطويلة.

وحفز على هذا القانون الخلاف الدائر منذ 2013 بين مايكروسوفت، العملاق التكنولوجي، والحكومة الأمريكية، والذي نظرت فيه المحكمة العليا في أواخر شباط/فبراير الماضي.

وبدأت القضية بعد صدور مذكرة تفتيش تأمر مايكروسوفت بتسليم محتويات حساب على البريد الإلكتروني يستخدمه تاجر مخدرات مزعوم.

وتمثلت المشكلة في أن الرسائل المستهدفة مخزنة في إيرلندا.

وتتولى مايكروسوفت إدارة حوالي مائة مركز لجمع المعلومات موزعة في 40 بلدًا.

ورفضت المجموعة التنفيذ، بحجة أن الإطلاع على محتويات بريد إلكتروني هو بمثابة تفتيش منزل في بلد آخر غير الولايات المتحدة.

وحيال هذا الخلاف، اقترحت القاضية في المحكمة العليا ،صونيا سوتومايور، انتظار صدور قانون “كلاود أكت”، وستصدر المحكمة العليا قرارها أواخر حزيران/يونيو المقبل في هذه القضية.

وإذا كانت بعض المجموعات التكنولوجية تؤيد قانونًا واضحًا حول الموضوع، فإن بعض المدافعين عن الحياة الخاصة والحقوق الرقمية يعتبرون أن القانون الجديد لا يؤمن حماية كافية ضد الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، وهذا من شأنه فتح الطريق إلى رقابة متزايدة وإضعاف حماية الناشطين دفاعًا عن حقوق الإنسان والصحافيين.