حزب إيراني يقرر طرد أي عضو يمارس زواج المتعة

قرر حزب “المؤتلفة الإسلامي” الذي يتزعمه السياسي الإيراني “محمد نبي حبيبي”، فصل أي عضو أو قيادي تثبت ممارسته لزواج المتعة المؤقت الذي يعتبر محللًا لدى طائفة الشيعة.

وقال أسد الله بادامجيان، عضو الشورى المركزية للحزب، إن الأخير لا يعترض على أي شخص يتزوج بشكل رسمي، لكن الاعتراض على الزواج المؤقت المعروف باسم “زواج المتعة”.

وأكد بادامجيان، في مقابلة مع وكالة أنباء “خبر أون لاين”، اليوم السبت، أن الحزب سيفصل أي شخص سواء كان عضوًا أو قياديًا قام بزواج المتعة.

ويعتبر حزب المؤتلفة من الأحزاب التقليدية الأصولية المحافظة، وهو من من أقدم الأحزاب الإيرانية، تأسس قبل 42 سنة بتوجيه من قائد الثورة وقتها روح الله الخميني، وأسهم في إسقاط نظام الشاه.

ويجيز المذهب الشيعي أن يتزوج الرجل امرأة لأجل معلوم بعد أن ينطقا بـ”الصيغة”، وهي الاتفاق الشفهي على مهر معلوم لمدة معلومة. ورغم أن هذا زواج قد يستمر ساعات أو سنينًا، فلا حقوق فيه للمرأة يكفلها الطلاق لأنه لا ينتهي بالطلاق وإنما بانتهاء أجله.