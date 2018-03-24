بعد بوتشيمون.. القضاء الاسباني يوقف المرشح الوحيد لرئاسة إقليم كاتالونيا‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت المحكمة العليا الاسبانية، الجمعة، أن القاضي المكلف بالتحقيق في ملابسات المحاولة الانفصالية لإقليم كاتالونيا أمر باحتجاز خمسة مسؤولين انفصاليين سابقين بينهم خوردي تورول المرشح الحالي والوحيد لرئاسة الإقليم.

وطلب القاضي توقيف رئيسة البرلمان الكاتالوني السابقة كارمي فوركاديل وثلاثة وزراء سابقين في الحكومة الإقليمية إلى جانب تورول، والأخير لن يتمكن من حضور جلسة مناقشة وتصويت مقررة، السبت، لانتخاب رئيس للأقليم.

وبرر القاضي قراره بالخشية من مغادرة المسؤولين الخمسة للبلاد قبل إنهاء اجراءات محاكمتهم، خاصة بعد فرار مارتا روفيرا الشخصية المؤيدة للانفصال خارج إسبانيا لتفادي الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت المحكمة العليا إن 13 انفصاليًا كاتالونيًا سيحاكمون بالإجمال، بينهم الرئيس المعزول كارليس بوتشيمون.

وأدت هذه الاعتقالات الأخيرة إلى إثارة التوترات مجددًا في كاتالونيا، حيث بدأ أنصار حركات مؤيدة للاستقلال بالتظاهر، مساء أمس الجمعة.

ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع كاتالونيا، الجمعة، بعد الاعتقالات.

وفي برشلونة، أصيب 24 متظاهرًا بجروح طفيفة في اشتباكات مع الشرطة، وفقًا لأجهزة الطوارئ.