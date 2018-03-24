بعد عاصفة بيانات فيسبوك‎.. الأمن البريطاني يفتش مقر شركة “كامبردج أناليتيكا”

فتش محققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا، أمس الجمعة، مقر شركة كامبردج أناليتيكا التي شكلت مؤخرًا محور عاصفة بسبب مزاعم بأنها جمعت بشكل غير قانوني بيانات خاصة عن مستخدمي فيسبوك لاستهداف ناخبين أمريكيين.

ووصل قرابة 20 مسؤولًا يرتدون سترات سوداء عليها شعار مكتب مفوض المعلومات إلى مقر الشركة في وسط لندن بعد قليل من منح قاضٍ بالمحكمة العليا المكتب إذنًا بالتفتيش.

وقال شاهد من رويترز إنه رأى من نوافذ الطابق الثاني المسؤولين، الذين سمح لهم الحراس بدخول المبنى، وهم يفحصون الكتب والوثائق في شارع نيو أكسفورد المزدحم في لندن.

وكانت إليزابيث دنهام مديرة مكتب مفوض المعلومات سعت لاستصدار مذكرة تفتيش لمقر كامبردج أناليتيكا بعدما كشف مصدر مطلع سرب معلومات أن الشركة جمعت معلومات خاصة عن 50 مليونًا من مستخدمي فيسبوك لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016.

وتحقق بريطانيا لمعرفة ما إذا كانت شركة فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، قامت بما يكفي لحماية البيانات.

وطلب مشرعون أمريكيون، أمس الجمعة، من الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج أن يأتي إلى الكونغرس لتوضيح كيفية وصول البيانات إلى شركة كامبردج أناليتيكا.

وعلى نحو منفصل، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مستشارة سياسية سابقة في كامبردج أناليتيكا اتهمت الشركة بتضليل الرأي العام البريطاني بشأن عملها لصالح مجموعة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل التصويت على الانسحاب.

وقالت بريتاني كايزر، مديرة تطوير الأعمال في الشركة من 2014 حتى أوائل هذا العام، للصحيفة إن كامبردج أناليتيكا نفذت أعمال تحليل وتقييم بيانات للمجموعة المؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينما نفت علنًا أنها قامت بذلك.

وقال زوكربرج الأربعاء الماضي إن شركته ارتكبت أخطاء فيما يتعلق بالتعامل مع بيانات 50 مليونًا من مستخدمي خدمتها وتعهد باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتقييد وصول مطوري الخدمة لمثل هذه المعلومات.