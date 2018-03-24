لافروف: بولتون دبلوماسي صلب كنا على اتصال دائم به

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد، جون بولتون، بأنه رجل دبلوماسي وسياسي صلب، مشيرا إلى أنه كان على اتصال مستمر معه.

وأضاف في معرض تعليقه على تعيين بولتون: “إنه بالتأكيد دبلوماسي وسياسي جاد، وبطبيعة الحال، سيلتزم بالخط الذي يشير له إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.” .

كما وصف لافروف بولتون بأنه محترف قائلا “لقد عملت معه وكان القائم بأعمال المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة… و بعد تقاعده من منصبه، بقي في دوائر العمل السياسي، ونحن كنا على اتصال بشكل دوري معه”.

يذكر أن الرئيس ترامب عين الخميس جون بولتون، مستشاراً للأمن القومي الأمريكي، بدلاً من هربرت ماكماستر.