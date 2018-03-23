دفاعًا عن إسرائيل.. واشنطن تهدد مجددًا بمغادرة مجلس حقوق الإنسان

المصدر: أ.ف.ب

هددت الولايات المتحدة الجمعة مرة أخرى بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن اعتمد هذا المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا خمسة قرارات تدين سياسات إسرائيل.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان “عندما يتعامل مجلس حقوق الإنسان مع إسرائيل بشكل أسوأ مما يتعامل به مع كوريا الشمالية وإيران وسوريا، فإن هذا المجلس نفسه هو الفاقد الأهلية”، واعتبرت أنه “منحاز كثيرا ضد إسرائيل”.

وأشارت إلى أن مجلس حقوق الإنسان أقر خمسة قرارات ضد إسرائيل وقرارا واحدا ضد كل من كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

وأضافت هايلي محذرة “إن لصبرنا حدودا، وأعمال اليوم تكشف بشكل واضح أن هذه المنظمة تفتقر إلى المصداقية الضرورية لتكون مدافعا حقيقيا عن حقوق الإنسان”.

ومنذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض غادرت الولايات المتحدة منظمة اليونسكو، وخفضت كثيرا من مشاركتها في موازنة الأمم المتحدة، كما أعلنت عزمها على الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ.