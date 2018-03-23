إيطاليا تعتزم نشر قوات في النيجر للحد من تدفق المهاجرين إلى ليبيا

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن إيطاليا تستعد لنشر قوات في النيجر؛ للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا.

وقالت صحيفة “لانوفا إيكلوجيا” الإيطالية: إن “روما ستنشر نحو 470 جنديًا إيطاليًا على دفعتين في النيجر، وإن الدفعة الأولى تتكون من 120 جنديًا، سيتم اكتمالها في حزيران/يونيو المقبل”.

وأَضافت أن “هذه القوات ستُعزز بـ130 عربة عسكرية وطائرتين بقيمة إجمالية تبلغ 49.5 مليون يورو”، مشيرة إلى أنها “ستتولى أيضًا أنشطة تدريبية لوحدات الحدود النيجيرية؛ بهدف الحد من الهجرة غير القانونية إلى ليبيا”.

وأشارت إلى أن “نشر الوحدة الإيطالية جزئيًا سيكون في ضواحي العاصمة نيامي، وسيتم حث الجنود وهم من القوات الخاصة، على تجاوز قواعد الاشتباك الأولية لمقاومة العصابات الإجرامية والجماعات الجهادية التي تسيطر على الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات”.

لكن الصحيفة الإيطالية ترى أنه لإنجاح عمل هذه القوة “يجب الاتفاق أولًا مع فرنسا، ذات الوجود العسكري الضخم في المنطقة”.

يشار إلى أن إيطاليا أطلقت في شهر آب/ أغسطس 2017 عملية عسكرية في المياه الإقليمية الليبية؛ للحد من تدفق المهاجرين.