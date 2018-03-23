تعليقا على عملية احتجاز رهائن.. رئيس الوزراء الفرنسي: “الوضع خطير” جنوب البلاد

المصدر: أ ف ب

يحتجز رجل قال إنه ينتمي إلى تنظيم داعش رهائن في عملية لا تزال جارية الجمعة داخل “سوبرماركت” بجنوب فرنسا، بينما أصيب شرطي قبلها بدقائق بالرصاص في مدينة قريبة دون ان يتضح على الفور اذا كان الحادثان مرتبطين.

وأعلن رئيس الحكومة ادوار فيليب أن “الوضع خطير” وان المسألة أحيلت امام القضاء المختص بمكافحة الارهاب”.

وقالت نيابة كركاسون إن عملية احتجاز الرهائن بدأت قرابة الساعة 11,00 (10,00 ت غ) داخل سوبرماركت في مدينة تريب بالقرب من كركاسون في دائرة أود. وأوضحت ان محتجز الرهائن فتح النار لكن دون ان توضح ما اذا كان أوقع ضحايا.

وقال شاهد، ان مطلق النار هتف “الله اكبر” عند دخوله السوبرماركت، بحسب مصدر قريب من الملف.

بينما أشار الدرك إلى اصابة شخص أو اثنين بالرصاص. وقال مسؤول منطقة لانغدوق روسيون الجنرال جان فاليري ليترمان: “هناك للاسف فرضية بحصول وفاة لكن من غير الممكن ان يصل الطبيب الى المكان للتحقق من الأمر”.

قبيل ذلك، أصيب شرطي بجروح برصاص شخص لاذ بالفرار في كركاسون ايضا في دائرة أود، على بعد أقل من 10 كيلومترات من تريب، بحسب مصادر قريبة من الملف.

ولم تشر السلطات في هذه المرحلة الى اي ارتباط بعد بين الحادثتين.

واعلنت مديرية أود على تويتر “منع الوصول” الى تريب، وطلبت من السكان “تسهيل وصول قوات الأمن”.

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????#France

Un homme aurait été tué dans la prise d'#otages en cours dans le supermarché à #Audehttps://t.co/6noC6KAYFm — Algérie24 (@Alg24net) March 23, 2018

Prise d'otages dans un supermarché de l'Aude, un mort, un CRS blessé https://t.co/DxRR5J2Iu8 — Aline Corona (@chihuahualine) March 23, 2018