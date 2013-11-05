انتصار بن لادن.. ومعضلة جرة العسل

إرم - صب ريتشارد دوكينز، العالم الانكليزي الشهير، والناقد للدين والمتدينين جام غضبه على أمن المطارات بعد مصادرتهم جرة من العسل كان يحملها.

وأعلن على مدونته أن "بن لادن يفوز يوميا في كل مطارات العالم".. ووصف مصادرة العسل بأنها "خسارة غبية".

وفي تغريداته على تويتر في أغسطس/آب قال "جميع المسلمين في العالم حصلوا على عدد قليل من جوائز نوبل مقارنة بكلية ترينيتي في كامبريدج .. بالرغم من أنهم فعلوا أشياء عظيمة في العصور الوسطى".

وقد وجهت للعالم انتقادات على نطاق واسع من مستخدمي تويتر الذين وصفوا تعليقاته بأنها "ضد الإسلام".

وأضاف دوكينز "أنا واع تماما أنه لا يمكنك إدانة الناس من حقبة سابقة وفقا لمعاييرنا الحالية".

وكتب أحد مستخدمي تويتر: "كان عليك قراءة القواعد بشكل صحيح وعدم الاحتفاظ بجرة العسل في حقيبة يدك ... وأضاف آخر، ساخرا: "أنت حقا ضحية حقيقية للإرهاب".

ومع ذلك، أبدى البعض مزيدا من التعاطف مع دوكينز قائلين "أنت على حق تماما فبعد أعمال العنف الفظيعة وسفك الدماء، فان الفائز الفعلي هو الإرهاب الذي ما زال يغرس الخوف الدائم".