زعماء الاتحاد الأوروبي: روسيا وراء تسميم الجاسوس سكريبال ويجب توجيه رد موحد

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن روسيا تقف “على الأرجح” خلف تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وكتب توسك على تويتر: “اتفق قادة الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البريطانية أن روسيا تقف على الأرجح وراء هجوم سالزبري.. لا يوجد تفسير آخر محتمل”، بحسب “فرانس برس”.

وأطلعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء الخميس، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على سير التحقيقات في القضية.

جاء ذلك على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، وفقًا لـ”الأناضول”.

ونقلت ماي لماكرون وميركل ما توصل إليه المحققون في القضية، والإثباتات باستخدام مادة “نوفيتشوك” الكيميائية، المنتجة من قبل روسيا.

وأشار البيان إلى أن “القادة الثلاثة أجمعوا على عدم وجود أي توضيح معقول سوى تحميل موسكو المسؤولية عن الحادثة، وعلى أهمية توجيه رد أوروبي موحد”.

من جانب آخر، لفت البيان إلى أن القادة الثلاثة أكدوا التزامهم بالاتفاق النووي مع إيران، واتفقوا على إجراء مباحثات جديدة حول الملف في أبريل/ نيسان المقبل.

وفي 4 مارس/ آذار الجاري، اتهمت لندن موسكو بمحاولة قتل العميل المزدوج وضابط المخابرات الروسي المتقاعد سكريبال وابنته يوليا على أراضيها، باستخدام “غاز الأعصاب”، ما أشعل أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وإثر ذلك، تبادل الجانبان اتخاذ إجراءات عقابية بينها طرد دبلوماسيين، كما أعلنت عدة دول غربية إضافة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تضامنها مع الجانب البريطاني.