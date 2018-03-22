شيري رحمن.. من هي أول زعيمة للمعارضة في مجلس الشيوخ الباكستاني؟

أعلن مجلس الشيوخ الباكستاني الذي يمثل الغرفة العليا في البرلمان، اليوم الخميس، تعيين شيري رحمن، زعيمة للمعارضة في المجلس، لتصبح بذلك أول امرأة تقوم بهذا الدور في تاريخ المجلس.

ونشرت رحمن (57 عامًا)، المنتمية لحزب الشعب الباكستاني المعارض، تغريدة عبر “تويتر” عقب قرار تعيينها، شكرت فيها قيادات الحزب وأحزاب المعارضة الأخرى على “ثقتهم بقدراتها”.

وبدأت رحمن حياتها المهنية صحفية، قبل الانخراط في العمل السياسي في باكستان، وتم انتخابها مرتين عضوًا في المجلس الوطني الباكستاني، كما شغلت منصب الوزيرة الفيدرالية للإعلام والبث بين عامي 2008 و2011.

وأفادت تقارير محلية أن رحمن كانت إحدى المقربات لرئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، التي كانت أول امرأة تتولّى منصب رئيس الوزراء في البلاد، واغتيلت في 27 ديسمبر/كانون الأول من عام 2007، ثم عملت سفيرة لبلادها في الولايات المتحدة في عام 2011.