اعتقال رئيس كوريا الجنوبية السابق بتهم فساد

اعتقلت السلطات في كوريا الجنوبية الرئيس السابق لي ميونج-باك في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) لاتهامه بتلقي رشاوي أثناء تولّيه منصبه ليصبح بذلك رابع زعيم للبلاد ينتهي به المطاف خلف القضبان.

وتعرّض لي لاستجواب قاس من ممثلي الادعاء هذا الشهر فيما يتعلّق بما يقرب من 20 اتهامًا للاشتباه في أنه تلقى حوالي 11 مليار وون (10.28 مليون دولار) من مؤسسات وأفراد، ونفى لي ارتكاب أي مخالفات.

وأصدر قاض مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق في وقت متأخر من مساء الخميس قائلًا إن لي قد يتخلّص من أدلة على اتهامه، واقتيد لي إلى مركز اعتقال في وسط سول بُعيد منتصف الليل.

ويقول لي، الذي تولّى الرئاسة من 2008 حتى 2013، إن الاتهامات لها دوافع سياسية في ظل الإدارة الليبرالية الحالية للبلاد.