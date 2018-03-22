سفير روسي: لغز غاز الأعصاب يحتاج المحقق بوارو بطل روايات أجاثا كريستي

قال السفير الروسي في لندن، اليوم الخميس، إن الهجوم بغاز أعصاب على عميل مزدوج سابق في بريطانيا لغز يحتاج لشخص مثل المحقق هركيول بوارو بطل روايات أجاثا كريستي لحله.

ويرقد سيرجي سكريبال وابنته يوليا في حالة خطيرة؛ بعد أن عثر عليهما فاقدي الوعي على مقعد في سالزبري، يوم الرابع من آذار مارس . واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتله، لكن موسكو تنفي أي دور لها وتقول إن بريطانيا لا تملك دليلًا.

وسئل السفير ألكسندر ياكوفينكو في مؤتمر صحفي عما إذا كانت روسيا تتعامل مع الواقعة بتهكم؛ بعد أن كتبت السفارة الروسية على تويتر أنه بدون وجود دليل على ما حدث يتعين أن يتولى المحقق بوارو حل اللغز.

ودافع السفير عن التغريدة قائلًا: “ليس لدينا أي معلومات”، وأضاف للصحفيين: “التحقيقات سرية.. لا نعرف دوافع الحكومة البريطانية، لذلك تقول (التغريدة) إن القضية معقدة للغاية ونحتاج لشخص في حنكة بوارو للتحقيق فيها”.