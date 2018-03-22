لمواجهة التجسس الروسي.. بريطانيا تدرس الاستعانة بدول أوروبية

قال دبلوماسيون، إن بريطانيا تسعى للحصول على مساعدة من دول أوروبية أخرى؛ لاتخاذ تحركات ضد شبكات التجسس الروسية التي ربما تعد هجمات مماثلة لهجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وستدعو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى “تحرك منسق” بين حكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، اليوم الخميس، حيث ستحاول أيضًا إقناع قادة التكتل بإدانة روسيا بشكل واضح بشأن الهجوم الذي وقع في سالزبري.

واتهمت ماي روسيا بأول استخدام معروف لغاز أعصاب في أوروبا بشكل هجومي منذ الحرب العالمية الثانية؛ بعد أن عثر على سيرجي سكريبال وهو عميل مزدوج سابق وابنته يوليا فاقدي الوعي في مكان عام، يوم الرابع من آذار/ مارس.

وفي أسوأ أزمة بين القوتين منذ الحرب الباردة، طردت ماي 23 دبلوماسيًا روسيًا تقول إنهم جواسيس. وردت موسكو، التي نفت ضلوعها في الهجوم، بإجراءات مماثلة.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: “تقول بريطانيا إن هناك شبكات تنظم أمورًا مثل سالزبري، وهذه الشبكات موجودة عبر حدودنا وسيكون من مصلحتنا ملاحقتها معًا”.

وأضاف: “يتحدثون بالفعل مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل ثنائي، واليوم ستبلغ ماي قادة الاتحاد بالمزيد”.

وشدد دبلوماسيون على أن ماي لا تسعى لاستصدار استراتيجية رسمية أو فورية من الاتحاد الأوروبي؛ لأن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بكفاءة مشتركة بشأن تبادل المعلومات، ما يعني أن مثل هذه التحركات ستتم بشكل مباشر مع حكومات أخرى.

لكنها ستضغط على قادة التكتل لإلقاء اللوم على موسكو بشكل مباشر في تسميم سكريبال وابنته، اللذين تقول السلطات البريطانية إنهما يرقدان في حالة حرجة منذ الهجوم الذي نفذ بغاز أعصاب طوره الاتحاد السوفيتي للأغراض العسكرية يدعى نوفيتشوك.