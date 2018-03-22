إصدار جواز سفر جديد بعد الخروج من “اليورو” يثير غضب مسؤولين بريطانيين

أثار قرار بريطانيا إصدار جواز سفر جديد بعد إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي غضب الكثير من المسؤولين بسبب فوز شركة فرنسية – هولندية بعقد طباعة هذه الجوازات.

وسيحل الجواز الأزرق الجديد مكان الجواز الأحمر الحالي، ومن المتوقع حذف كلمتي “الاتحاد الأوروبي” من أعلى صفحة غلاف الجواز الجديد، مع الإبقاء على كلمات “المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية” بحسب الصحف البريطانية.

وأشارت صحيفة “ديلي تليغراف” إلى أن شركة “جيمالتو” الفرنسية – الهولندية ومقرها في أمستردام فازت بعقد إعداد وطباعة الجواز البريطاني الجديد بعد تقديمها عرضًا في مناقصة حكومية بأقل بنحو 50 مليون جنيه (70 مليون دولار) من بقية العروض.

ونقلت صحيفة “مترو” عن بيل كاش النائب عن حزب المحافظين الحاكم قوله: “إن هذه الخطوة خاطئة تمامًا وغير ضرورية؛ لأنه مهما كانت الظروف التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار فإن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي هي مجرد خطوة رمزية”.

من جهته قال بريتي باتيل الوزر السابق: “صحيح أن عودة الجواز الأزرق يعيد لبريطانيا هويتها، لكن أن تعطي العقد لإعداد هذا الجواز لشركة فرنسية فهذا ببساطة شيء مفاجئ وأعتقد بأنه يشكل إذلالاً وطنيًا”.

وقال توم بريك المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي: “لقد تحولت عملية إصدار الجواز الأزرق إلى مهزلة.. فنحن أولا لم نخرج من الاتحاد الأوروبي من أجل إعداد جواز جديد، والآن نسمع بأنه سيتم طباعة الجوازات من قبل شركة أجنبية”.

وردّت متحدثة باسم وزارة الداخلية بالقول: “لقد نظمنا منافسة عادلة ومفتوحة للجميع بهدف ضمان إعداد نوعية عالية من هذا المنتج.. وأؤكد بأن جميع البيانات الشخصية للمواطنين في الجواز الجديد سيتم تحميلها داخل بريطانيا وليس خارجها”.