صحيفة صينية: على بكين الاستعداد لعمل عسكري ضد تايوان

قالت صحيفة صينية حكومية واسعة الانتشار، اليوم الخميس، إن على بكين أن تستعد لعمل عسكري بشأن تايوان، بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لتعزيز العلاقات مع الجزيرة.

وثار غضب الصين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، تشريعًا يشجع الولايات المتحدة على تبادل الزيارات رفيعة المستوى مع تايوان.

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أليكس وونج في تايبيه، أمس الأربعاء، أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان لم يكن بمثل هذه القوة من قبل.

وتعتبر الصين تايوان إقليمًا منشقًا، وحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الثلاثاء، تايوان من أنها ستواجه “عقابًا تاريخيًا” عن أي محاولة انفصالية.

وذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” في افتتاحية أن الصين يجب أن “ترد” على القانون.

وأضافت الصحيفة: “يمكن للصين أن تضغط على الولايات المتحدة في مجالات أخرى من التعاون الثنائي مثل قضية شبه الجزيرة الكورية والمسألة النووية الإيرانية، كما يمكن أن تختصم الولايات المتحدة في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة”.

وتابعت الصحيفة التي تصدرها صحيفة الشعب الرسمية: “يجب أن يعد البر الرئيسي نفسه لاشتباك عسكري مباشر في مضيق تايوان. يجب أن يكون واضحًا أن زيادة الزيارات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان ستجلب تبعات خطيرة على تايوان”.