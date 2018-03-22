الاتحاد الأوروبي يوجه إنذارًا للشركات بعد فضيحة “فيسبوك”‎

حذرت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا، أمس الأربعاء، من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقع فيها موقع “فيسبوك“، قد تكون “مكلفة” بعد شهر أيار/ مايو، عندما تدخل لائحة أوروبية جديدة بشأن حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ.

ويواجه موقع “فيسبوك” ضجة منذ فضيحة جمع “كامبريدج أناليتيكا” بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم من أجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين، بهدف إمالة الكفة إلى حملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2016.

وقالت يوروفا، المسؤولة عن حماية المستخدمين والبيانات الشخصية، بعد زيارة لها إلى واشنطن التقت خلالها وزراء ونوابًا أمريكيين، إنه “إذا أقدمت شركة على فعل هذا في أوروبا بعد أيار/ مايو 2018، فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات صارمة” بحقها.

في الـ 25 من أيار/مايو، ستدخل لائحة عامة تختص بحماية البيانات الشخصية حيز التطبيق في الاتحاد الأوروبي؛ ما سيعزز حماية بيانات المواطنين الأوروبيين.