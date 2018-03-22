مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية يقترح فترتي ولاية وخفض سن الناخبين

اقترح مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن تكون الرئاسة لفترتين كل منهما أربع سنوات بدلاً من فترة الرئاسة الواحدة الحالية التي تمتد خمس سنوات، وذلك في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

واقترح البيت الأزرق كذلك خفض السن القانونية للتصويت إلى 18 عامًا بدلاً من 19 عامًا، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقضي قوانينها بألا تقل سن الناخب عن 19 عامًا.

وستحال التعديلات الدستورية إلى البرلمان وسيتطلب إقرارها موافقة ثلثي الأعضاء قبل طرحها في استفتاء عام.