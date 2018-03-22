الكونغرس يتفق على تمويل الدولة الفدرالية

المصدر: أ ف ب

أعلن الزعماء الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأمريكي الأربعاء عن اتفاق لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية العام المالي 2018.

ونشر المفاوضون الجمهوريون نص الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه على مدى أسابيع والذي من المفترض أن يرفع الإنفاق العسكري إلى 700 مليار دولار وبقية النفقات الجارية المتبقية إلى 591 مليار دولار، وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ولا يزال هناك يومان في الكونغرس، أي قبل منتصف ليل الجمعة، لتبني هذا النص وتجنب إغلاق المؤسسات.

وسيصوت مجلس النواب أولاً، يليه مجلس الشيوخ، بحسب جدول زمني لم يحدد بعد.

وكان على كل معسكر التخلي عن بعض من أولوياته.

ورحب الجمهوريون بأن البنتاغون سيشهد أكبر زيادة بميزانيته في 15 عامًا.

والتسوية التي تم التوصل إليها بنهاية المطاف لا تشمل سوى 641 مليون دولار لبناء نحو 50 كيلومترا من الحواجز على الحدود مع المكسيك، على حد قول الديموقراطيين.

لكن النص لا يشتمل على أي تدابير من أجل تنظيم أوضاع الشباب الذين لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية، ويبقى بالتالي مستقبلهم مجهولاً.

وتضم التسوية بندًا لإصلاح نظام التحقق من الخلفيتين الجنائية والنفسية قبل السماح بشراء سلاح ناري.

وتم توفير مئات ملايين الدولارات الإضافية لميزانية مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الهجمات الإلكترونية الروسية ولمساعدة السلطات الانتخابية في الولايات على حماية نفسها في شكل أفضل من المقرصنين.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر: “كل قانون يتطلب تنازلات. وحصلت تنازلات كثيرة هنا، لكن بنهاية المطاف، الديمقراطيون مقتنعون لأن العديد من أولوياتنا للطبقة الوسطى تم الإبقاء عليها في هذه التسوية”.

من جهتهم أصر الجمهوريون الذين يتمتعون بغالبية في الكونغرس بمجلسيه، على الزيادة التاريخية في موازنة الدفاع.

وقال بول راين رئيس مجلس النواب: “هذا القانون يفي بوعدنا بإعادة بناء الجيش الأمريكي”.