أمريكا تكشف عن “خطة طوارئ” في حال فشل اتفاق تكميلي بشأن نووي إيران

كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده أعدت خطة طوارئ تحسبًا لفشل محادثات بشأن الاتفاق النووي.

وقال بريان هوك مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأمريكية في تصريح للصحفيين، الأربعاء: “أجرينا محادثات بناءة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من أجل اتفاق تكميلي، لكن لا يمكنني أن أتوقع ما إذا كنا سنصل إلى اتفاق معهم أم لا، وأعددنا خططًا للطوارئ تحسبًا لفشلها”.

وحدد ترامب في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي للاتفاق على “إصلاح العيوب المروعة” في الاتفاق الذي أبرم عام 2015 في عهد سلفه باراك أوباما وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية التي رفعت عن طهران بموجبه.

وأضاف هوك الذي يقود المفاوضين الأمريكيين في المحادثات مع الأوروبيين: “علينا دومًا الاستعداد لأي احتمال، لذلك فنحن نعد خططًا للطوارئ لأن المسؤولية تقتضي ذلك”.

وأجرى هوك جولتي محادثات في أوروبا الأسبوع الماضي واحدة مع القوى الأوروبية الثلاث في برلين يوم الخميس والأخرى كانت جولة موسعة في فيينا يوم الجمعة مع مجموعة تتولى متابعة تنفيذ الاتفاق النووي.

وأضاف هوك أن الولايات المتحدة عقدت أيضًا اجتماعًا ثنائيًا مع إيران ليس له علاقة بالمحادثات التي جرت الأسبوع الماضي وذلك للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين أمريكيين تحتجزهم السلطات الإيرانية.

وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع الأخير عقد في فيينا.

وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة أثارت القضية خلال المحادثات الثنائية، وقال إن الجانب الإيراني رد بأنها تخص القضاء الإيراني الذي يعمل بشكل مستقل.

وقال المسؤول الإيراني الذي اشترط عدم نشر اسمه: “لكن، من الناحية الإنسانية، قلنا إننا سنقوم بكل ما هو ممكن”، مضيفًا أن إيران “طلبت في الاجتماع نفسه إطلاق سراح إيرانيين سجناء” في الولايات المتحدة.

وأوضح أن القضية أثيرت أيضًا مع وزير خارجية عمان عندما زار طهران في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري.