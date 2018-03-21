غاز مسيل للدموع في برلمان كوسوفو يمنع التصديق على ترسيم الحدود (فيديو) 

اقتحم نواب المعارضة برلمان كوسوفو قبل إطلاق عبوات غاز مسيل للدموع في محاولة لوقف التصويت على اتفاق ترسيم الحدود مع الجبل الأسود.

وأطلق نواب حزب “حركة تقرير المصير” 3 عبوات غاز مسيلة للدموع في مبنى الجمعية العامة، حيث كان من المقرر أن يبدأ التصويت على ترسيم الحدود مع الجبل الأسود، ما أجبر جميع السياسيين على مغادرة القاعة.

وبحسب صحفية “الإندبندنت” البريطانية، كان من المقرر أن يصوت البرلمان المكون من 120 نائبًا على التصديق على اتفاقية 2015، وهي الاتفاقية التي يدعي الحزب المعارض أنها ستكلف كوسوفو 20 ألف فدان من أراضيها، رغم أن الخبراء يشككون في ذلك.

بعد الحادث أدان السفير الأمريكي في كوسوفو جريج ديلاوي استخدام العنف كأداة سياسية في البلاد.

وقال: “أحث أعضاء البرلمان على إعادة التصويت والانتهاء منه اليوم”.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ناتاليا أبوستولوفا، على تويتر: “أنا مصدومة مما حدث، كيف يلجأ أعضاء البرلمان في أوروبا إلى تكتيكات خطيرة تسحب كوسوفو إلى الوراء”.

ووفقًا للخبراء، تعتبر صفقة الترسيم المقترحة شرطًا مسبقًا وضعه الاتحاد الأوروبي من أجل منح الكوسوفيين القدرة على السفر بحرية داخل منطقة “شنغن” دون تأشيرة، وقد وافق الجبل الأسود بالفعل على الصفقة.

وحتى الآن لم يقرر البرلمان بعد ما إذا كان سيعيد التصويت ومتى.