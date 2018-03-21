روسيا: من غير المقبول مقارنة روسيا بألمانيا تحت حكم هتلر

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن أي مقارنة بين روسيا وألمانيا تحت حكم أدولف هتلر غير مقبولة، في ردٍ على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وقال جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستغل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستُقام في بلاده هذا العام بالطريقة ذاتها التي استغل بها هتلر دورة الألعاب الأولمبية عندما أُقيمت في ألمانيا النازية العام 1936.

وقالت زاخاروفا في صفحتها على فيسبوك: “مثل هذه المقارنات غير مقبولة، ولا تليق برئيس هيئة دبلوماسية في دولة أوروبية”.