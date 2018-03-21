نتنياهو: سنمنع أعداء إسرائيل من الحصول على أسلحة نووية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل عازمة على منع أعدائها من الحصول على أسلحة نووية”.

ويعد هذا التصريح الأول بشكل علني لنتنياهو بشأن قصف إسرائيل لما يشتبه بكونه مفاعلًا ذريًا سوريًا في 2007.

وقال نتنياهو في تغريدة على “تويتر” إن “الحكومة الإسرائيلية وقوات الدفاع الإسرائيلية والموساد منعوا سوريا من تطوير قدرات نووية، وهم يستحقون الإشادة على ذلك، سياسة إسرائيل كانت وستظل متسقة- وهي منع أعدائنا من تسليح أنفسهم بأسلحة نووية”.

وفي وقت سابق كشفت إسرائيل لأول مرة أنها نفّذت الغارة على الموقع الذي يشتبه في أنه مفاعل نووي قبل 11 عامًا.