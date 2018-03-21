بدعوة من ترامب.. الرئيس الفرنسي يلقي خطابًا في الكونغرس الأمريكي

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي خلال زيارته لواشنطن في 25 نيسان/أبريل المقبل.

وقال بول راين، في بيان صدر عنه الأربعاء، إن “فرنسا ليست فقط أقدم حلفائنا، بل من أقربهم”.

وأضاف راين: “إنها مناسبة خاصة لتعميق العلاقة التاريخية بين بلدينا، وتأكيد التزامنا بالانتصار على الإرهاب في بلدينا والعالم، أنتظر بفارغ الصبر استقبال الرئيس ماكرون في الكابيتول خلال جلسة مشتركة للكونغرس في 25 نيسان/أبريل”.

ويقوم ماكرون بزيارة دولة في 24 و25 نيسان/أبريل المقبل، بدعوة من الرئيس دونالد ترامب الذي سيستقبله في البيت الأبيض، لكن لم يعلن في وقت سابق عن خطاب في الكونغرس.

يشار إلى أن كل رؤساء الجمهورية الخامسة باستثناء فرنسوا هولاند، ألقوا خطابات أمام الكونغرس الأمريكي، وهو شرف يخصص لحلفاء واشنطن المقربين.

وكان فاليري جيسكار ديستان ألقى في 1976 خطابًا بالإنجليزية.