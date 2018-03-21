الخارجية الروسية: بريطانيا ربما تكون وراء الهجوم على ابنة سكريبال

قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ربما تقف وراء هجوم كيماوي على يوليا سكريبال ابنة الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال.

وقال فلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع انتشار الأسلحة بالوزارة خلال اجتماع مع سفراء أجانب في موسكو: “المنطق يشير إلى أنه لا يوجد سوى أمرين محتملين”.

وأضاف قائلًا: “إما أن السلطات البريطانية غير قادرة على توفير الحماية من مثل هذا.. الهجوم الإرهابي على أراضيها أو أنها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا أتهم أحدًا، دبرت هجومًا على مواطن روسي”.

وأشار يرماكوف، في تجديد لرفض الاتهامات البريطانية، إلى أن “أي استخدام لسم عسكري كان سيقود حتمًا إلى وقوع العديد من الضحايا فورًا في موقع التسميم”، مضيفًا “إلا أن الصورة في سالزبري مختلفة تمامًا”، حسب “فرانس برس”.