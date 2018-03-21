أبرز المتهمين في فساد نتنياهو.. الملياردير الأسترالي جيمس باكر يعاني مرضًا عقليًا

يعاني الملياردير الأسترالي جيمس باكر، الذي قدم استقالته من منصب مدير شركة “كراون ريزورتز” الترفيهية التي تدير سلسلة كازينوهات، مرضًا عقليًا ونفسيًا، وفق ما أعلن متحدث باسم الشركة.

وقال المتحدث باسم شركة “باكر القابضة المحدودة” في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن “باكر يعاني مشكلات عقلية ونفسية، لهذا قدّم استقالته من مجلس إدارة كراون ريزورتز”.

وبحسب صحيفة”هآرتس” العبرية، فإن “باكر يعتبر من أبرز الشخصيات الرئيسة في التحقيقات التي تجري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن قضايا الفساد”.

وذكرت الصحيفة، أن باكر متهم في ما يعرف بقضية السيجار والشمبانيا المتهم بها نتنياهو، ويطلق عليها إعلاميًا “القضية 1000″، وتتضمن مزاعم عن رشوة وتجارة تفضيلية بين رجال أعمال أثرياء من بينهم باكر.

إلى ذلك، يعتبر باكر أحد أغنى رجال الأعمال في أستراليا، وسبق له أن تحدث عن صراعه مع مرض الاكتئاب، وكشف عام 2013 أن النجم السينمائي توم كروز ساعده على التغلب على مشاكله في الماضي.