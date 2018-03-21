تزامنًا مع الاحتفال بعيد النيروز.. انتحاري يقتل 26 على الأقل قرب مزار شيعي في كابول

قال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مزار شيعي في مدينة كابول، اليوم الأربعاء، فقتل 26 شخصا على الأقل وأصاب 18 فيما تحتفل العاصمة الأفغانية بعيد النوروز الذي يمثل رأس السنة الفارسية.

وذكر نصرت رحيمي، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، أن الانتحاري فجر نفسه قرب مزار كارتي سخي الذي استهدفته في السابق هجمات شنها متشددون.

وسلط الانفجار الأخير الضوء على خطر هجمات المتشددين على كابول رغم وعود الحكومة بتشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب هجوم في يناير/ كانون الثاني راح ضحيته نحو مئة شخص.

ووقع هجوم اليوم، فيما كان الناس يسيرون في طريقهم للابتعاد عن المزار الذي يقع قرب الجامعة الرئيسية بالمدينة.

والنوروز عيد فارسي قديم يؤذن بحلول فصل الربيع ويحتفل به في أفغانستان على نطاق واسع لكن بعض المسلمين لا يعتبرونه عيدا إسلاميا.