منظمة دولية: تحليل عيّنات تسميم الجاسوس الروسي سيستغرق وقتًا

المصدر: أ.ف.ب

أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء أن الأمر سيستغرق ما بين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع للانتهاء من تحليل العيّنات التي جمعتها المنظمة من الموقع الذي تم فيه تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق في بريطانيا في مطلع الشهر الجاري.

ووصل فريق من خبراء المنظمة إلى بريطانيا لجمع عيّنات مما تسميه لندن غاز أعصاب “نوفيشوك” السوفياتي الصنع.

وتنفي روسيا اي ضلوع لها في تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في 4 آذار/ مارس في سالزبري بجنوب غرب انكلترا.

وقال مدير عام المنظمة احمد اوزومجو إن العيّنات سترسل إلى مختبر المنظمة الرئيسي في لاهاي في هولندا ثم إلى مختبرات معيّنة لتحليلها.

وأبلغ الصحافيين في نيويورك أن الأمر سيستغرق “أسبوعين أو ثلاثة للانتهاء من تحليل” العيّنات.

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