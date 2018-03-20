مصرع مهندس وإصابة طيار في تحطم مقاتلة بريطانية

لقي مهندس مصرعه وأصيب طيار، مساء الثلاثاء، جراء تحطم مقاتلة من طراز “هوك” في قاعدة جوية شمالي “ويلز” في المملكة المتحدة، بحسب بيان لسلاح الجو البريطاني.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن البيان، القول إن مهندسًا لقي حتفه في الحادث المأساوي، فيما يتلقى الطيار العلاج الطبي اللازم، من دون الإشارة إلى مدى خطورة إصابته.

ولم يوضح البيان سبب تحطم المقاتلة.

وفي وقت سابق، أكد سلاح الجو البريطاني تحطم المقاتلة، بحسب بيان قال فيه “علمنا اليوم بحادث في قاعدة فالي الجوية ويتعلق بطائرة هوك، نحقق في الحادث”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.