زعيم الجمهوريين يحذر البيت الأبيض من إقالة مولر

المصدر: ا ف ب

حذر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي، بول راين اليوم الثلاثاء، البيت الأبيض من إقالة المدعي الخاص روبرت مولر قبل انتهائه من التحقيقات في التواطؤ المحتمل لحملة ترامب الانتخابية مع روسيا.

وقال راين: “يجب أن يكون المدعي الخاص حرًا لاستكمال تحقيقاته حتى النهاية دون تدخل”.

وتابع: “أنا واثق أنه سيكون بوسعه فعل ذلك، تلقيت تطمينات أن إقالته ليست حتى موضع دراسة”.

وأكد: “لدينا نظام يستند إلى حكم القانون في هذا البلد، لدينا نظام قضائي ولا أحد فوق النظام القضائي”.

وتشير تقارير إلى أن ترامب سبق وفكّر في إقالة مولر، الذي يركز في تحقيقاته على ترامب، ومستشاريه المقربين وأفراد أسرته، رغم نفي محامي البيت الأبيض، تاي كوب، الأحد الماضي، هذه التقارير.

ويتولى مولر التحقيق في الشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين خلال الاقتراع الرئاسي في 2016، وهو ما يعتقد أنه عزز من فرص ترامب للفوز في الانتخابات أمام منافسته هيلاري كيلنتون.

إلا أن ترامب نفى ذلك مرارًا، واعتبره تعديًا على شرعية رئاسته.

ويحاول مولر أيضًا كشف ما إذا كان الرئيس حاول عرقلة عمل القضاء بإقالته المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” جيمس كومي في أيار/مايو 2017.

وأثارت تحقيقات مولر المستمرة منذ عشرة أشهر غضب ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر، نهاية الأسبوع الماضي، إنها “تحقيقات لم يكن لها أبدًا أن تبدأ، إذ لم يكن هناك تواطؤ ولم يكن هناك جريمة”، مهاجمًا مولر مباشرة للمرة الأولى.

كما اتهم فريق مولر بأنه يضم العديد من الديمقراطيين.

وحذر السناتور الجمهوري، ليندساي غراهام، الأحد الماضي، أيضًا من إقالة مولر، وقال: “إذا ما حاول فعل ذلك، سيكون هذا بداية نهاية رئاسته”.