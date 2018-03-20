توقيف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

المصدر: أ ف ب

أوقف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي احترازيا، صباح الثلاثاء، في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.

وتابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012، في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكدا معلومات أوردها موقع “ميديابارت” وصحيفة “لوموند”.

ويتم التحقيق منذ نيسان/ أبريل 2013 حول اتهامات بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قام بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007، وتقدم بالاتهامات رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، بينما أنكر مسؤولون آخرون ذلك، ونفى ساركوزي ذلك باستمرار.

وظهرت المزاعم ضد ساركوزي أول مرة في آذار/ مارس 2011 عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي أدى إلى الإطاحة بالقذافي.

وقال سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل في حينه: “على ساركوزي إعادة الأموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية”.

وبعد ذلك بعام وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، نشر موقع “ميديابارت” وثيقة وقعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا تشير إلى الموافقة على منح 50 مليون يورو (54 مليون دولار بالسعر الحالي) لحملة ساركوزي.

وتم على الإثر توجيه تهم تبييض أموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة وتزوير إلى كلود غيان المدير السابق لمكتب ساركوزي.

كما أوقف رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري الكسندر الجوهري في لندن في كانون الثاني/ يناير الماضي بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن القضاء الفرنسي، لاتهامه بـ “تبييض أموال” في إطار التحقيق حول التمويل الليبي المحتمل لحملة ساركوزي.