ترامب يستغل مناسبة عيد النيروز لمهاجمة روحاني والحرس الثوري

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بحلول العام الجديد في بلادهم، لكنه استغل المناسبة لمهاجمة حكومة الرئيس حسن روحاني والحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في الرسالة السنوية التي يبعثها البيت الأبيض لتهنئة الشعب الإيراني بعيد النيروز، الذي يمثل بداية العام الجديد في البلاد.

وبدأ ترامب رسالته التي نشرها البيت الأبيض بالقول: “أهنئ ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم، الذين يحتفلون بحلول الربيع، أتمنى لكم عيدَ نيروز مباركًا”.

وأضاف: “تعود جذور الاحتفال بعيد النيروز إلى إيران، لكن الشعب الإيراني يواجه اليوم تحديًا مختلفًا؛ حيث يرزح تحت وطأة حكام يخدمون أنفسهم بدلًا من خدمة الناس”.

وفي رسالته، وصف ترامب الحرس الثوري بأنه “جيش معاد يقمع الشعب الإيراني ويسرق منه لتمويل الإرهاب في الخارج”.

وقال إن الحرس الثوري “أنفق أكثر من 16 مليار دولار لمساندة النظام السوري ودعم المتشددين والإرهابيين في سوريا والعراق واليمن، دون أن يوضّح مصدر تلك التقديرات”.

واتهم الحرس الثوري، أيضًا، بأنه “السبب الرئيس في فقر الشعب الإيراني، وسلب حقوقه وحرياته”.

ويتبنّى الرئيس الأمريكي نهجًا متشددًا إزاء حكومة روحاني، ويهدد بالانسحاب من الاتفاق متعدد الأطراف مع طهران للحد من برنامجها النووي.