الناتو: بريطانيا ليست وحدها في أزمة تسميم الجاسوس الروسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبيرغ، إنّ بريطانيا ليست وحدها، وإن جميع دول الحلف تقف متحدةً بجانبها في التوترات الدبلوماسية مع روسيا؛ بسبب قضية تسميم الجاسوس السابق.

جاءت تصريحات ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، يوم الإثنين، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وأضاف ستولتنبيرغ أن “جميع دول حلف شمال الأطلسي الـ29 متضامنة مع بريطانيا، فالمملكة المتحدة ليست وحدها”.

وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم: إن روسيا لن تخدع أحدًا بإنكارها التورط في حادثة تسميم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال.

ووصل الإثنين أيضًا، فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى بريطانيا، وتوجه إلى منزل سكريبال ومكان حادث تسميمه؛ للحصول على عينات وفحصها، في سياق التحقق من المادة الكيميائية المستخدمة في محاولة اغتياله وابنته داخل بريطانيا في 4 آذار/ مارس الجاري.

واتهمت لندن روسيا بتدبير عملية اغتيال ضد سكريبال الذي لا يزال يرقد وابنته بحالة حرجة، الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية بين موسكو وعدد من العواصم الأوروبية.

ورفضت السفارة الروسية في لندن تلك الاتهامات، وأرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية تنص على ضرورة إجراء تحقيق مشترك، وتبادل البلدان اتخاذ إجراءات عقابية، بينها طرد دبلوماسيين.