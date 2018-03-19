النظام السوري يطالب القوات التركية بالانسحاب “فورًا” من عفرين

طالب النظام السوري القوات التركية، اليوم الإثنين، بالانسحاب من منطقة عفرين، بعد أن انتزعت القوات التركية السيطرة على المدينة الرئيسية في المنطقة من المقاتلين الأكراد السوريين.

وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: “إعلان رئيس النظام التركي سيطرة قواته على مدينة عفرين السورية عمل غير مشروع، ويتناقض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأضافت: “سوريا تدين الاحتلال التركي لعفرين وما يقترفه من جرائم، وتطالب القوات الغازية بالانسحاب فورًا من الأراضي السورية التي احتلتها”.