ماذا قال أبرز قادة العالم عن فوز بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية؟

المصدر: ا ف ب

تفاوتت ردود الفعل الدولية الصادرة اليوم الإثنين تعليقًا على انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة، ففي الوقت الذي وعدت فيه الصين بالارتقاء بالعلاقات إلى “مستوى أعلى”، حذرت ألمانيا من أن موسكو ستبقى “شريكًا صعبًا”.

ووجه بوتين الذي أُعيد انتخابه، أمس الأحد، لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 أعوام، الشكر للناخبين على دعمهم له، وذلك في تجمع حاشد للاحتفال بالفوز، قائلًا إن روسيا “أمامها مستقبل عظيم، شريطة أن يظل شعبها متحدًا”.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل حول العالم:

تمنيات بالتقدم والازدهار

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لبوتين أعرب فيها “باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق لفخامته، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

وبعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة عبّر فيها “عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي”.

علاقات إستراتيجية

وبعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “خالص التهنئة” لبوتين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وأشاد السيسي “بالعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الدولتين وحرصهما المستمر على تطويرها وتعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين”.

شراكة تعاون

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ في رسالة إلى بوتين: “حاليًا إن شراكة التعاون الإستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في أفضل مستوياتها التاريخية، ما يشكل مثالًا لبناء نوع جديد من العلاقات الدولية”.

وأضاف أن “الصين على استعداد للعمل مع روسيا لمواصلة دفع العلاقات الصينية الروسية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى”.

وكان جينبينغ أكد غداة تكريسه رئيسًا مدى الحياة، أن بكين على استعداد للعمل مع موسكو.

النجاح في تحديث روسيا

ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي “تمنياته بالنجاح في التحديث السياسي والديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد” خلال اتصال هاتفي بينهما.

وجاء في بيان نشره الأليزيه، أن ماكرون “جدد تمسكه بحوار بنّاء بين روسيا وفرنسا وأوروبا وعبّر مجددًا عن قناعته بأن التعاون على أساس واضح بين أوروبا وروسيا، والذي يعد ضروريًا للقارة الأوروبية، هو في مصلحة البلدين”.

أما حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الكرملين فقد حث الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في علاقاته مع روسيا.

وقال الحزب في بيان، إن “إعادة انتخاب بوتين يجب قبل كل شيء أن تجعل الاتحاد الأوروبي يعيد النظر ويضع حدًا لابتزازه وتهديداته وعقوباته العبثية والتي تأتي بنتائج عكسية” ضد موسكو.

تحديات

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تهنئة بوتين لكن رسالتها ستثير أيضًا “التحديات” في العلاقات بين الدولتين، بحسب المتحدث باسمها.

وأوضح المتحدث أنه “بين برلين وموسكو اختلافات في الرأي حول مواضيع تتراوح من السياسة الروسية إلى النزاعين في أوكرانيا وسوريا”، مضيفًا أنه “مع ذلك فإن التواصل المستمر مع القيادة الروسية مهم جدًا بالنسبة لنا”.

من جهته، كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أكثر انتقادًا، حيث قال: “بالتأكيد لا يمكننا التحدث في كافة الجوانب عن منافسة سياسية نزيهة كما نعرفها”.

وأضاف ماس: “من غير المقبول أن الانتخابات جرت أيضًا في القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا قبل أربع سنوات في انتهاك للقانون الدولي.. فيما يتعلق بهذا الجانب نعتقد أن روسيا ستبقى شريكًا صعبًا”.

تعزيز العلاقات

وهنأ الرئيس الإيراني محمد روحاني، بوتين على “فوزه الساحق”، وتعهد بتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال روحاني: “كلنا أمل في أن تشهد العلاقات الإيرانية الروسية مزيدًا من التطور في المرحلة الجديدة”.

نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

أعلنت الخارجية اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي هنأ بوتين، واتفق معه على السعي لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وقالت الخارجية اليابانية إن آبي وبوتين “أكدا تعاونهما الوثيق في التوصل لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية” قبل قمة مقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأكد آبي لبوتين، أن استخدام أسلحة كيميائية غير مقبول، وذلك في إشارة إلى تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

دولتان شقيقتان

هنأ رئيسا النظامين اليساريين في كل من فنزويلا وبوليفيا بحرارة بوتين ووصف كل منهما فوزه “بالساحق”.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في بيان إن روسيا وفنزويلا “دولتان شقيقتان” إذ عليهما “التصدي للمخططات المتكررة للإمبريالية، لفرض الهيمنة على العالم”.

من جهته كتب رئيس بوليفيا على تويتر، “فوز بوتين يضمن التوازن الجيوسياسي والسلم العالمي في مواجهة هجوم الإمبريالية”.