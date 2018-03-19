منظمة أوروبية: الانتخابات الروسية افتقرت إلى الاختيار الحقيقي

رأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت أمس الأحد، “افتقرت إلى الاختيار الحقيقي”.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها الإثنين إن “الاختيار دون منافسة حقيقية كما شهدنا هنا، ليس اختيارًا حقيقيًا”.

وصدر البيان بعد الإعلان عن تحقيق الرئيس فلاديمير بوتين، فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 76.69%، ليُعاد انتخابه لست سنوات أخرى على رأس السلطة.

وذكرت المنظمة في بيانها أن “القيود على الحريات الأساسية وعلى تسجيل المرشحين، حدت من المشاركة السياسية وأدت لغياب منافسة حقيقية”.

وأفادت المنظمة بأن “المراقبين لاحظوا مجموعة من الإجراءات تضمنت ضغطًا على الناخبين، بهدف زيادة نسبة الإقبال واستمرار الضغوط على المجتمع المدني، وتضافر الجهود لزيادة الإقبال على التصويت ميزت المناخ السياسي لتلك الانتخابات”.