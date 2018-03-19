يفضل الموت على الحياة في إيران.. الحكم بإعدام ناشط شارك باحتجاجات طهران (صور)

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الإثنين، حكمًا بإعدام الناشط محمد رضا ثلاث، المنتمي للطائفة الصوفية، بعد اتهامه بقتل 3 من رجال الشرطة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/ شباط الماضي في طهران.

وظهر محمد رضا ثلاث، وهو يصرخ أمام قاضي المحكمة ويطالب بإعدامه فورًا، قائلًا إنه “يفضل الموت على البقاء على قيد الحياة في ظل النظام الإيراني الحالي”.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان نيوز” التابعة للسلطة القضائية، عن رئيس محكمة مقاطعة طهران القاضي “كشكولي”، قوله إن “المحكمة أصدرت حكمًا بالإعدام بحق محمد رضا ثلاث بعد إدانته بقتل 3 من قوات الشرطة خلال الاضطرابات التي شهدتها العاصمة طهران الشهر الماضي”.

وأضاف كشكولي “أن محمد رضا ثلاث قام بدهس 3 من رجال الشرطة بسيارة نقل كانت مركونة في شارع باسداران شمال طهران”، مشيرًا إلى أنه “وفقًا لقانون العقوبات من المحكمة الجزائية يحق للسيد محمد رضا ثلاث تقديم اعتراض على الحكم خلال 20 يومًا”.

بدوره قال ثلاث “أنا لا أريد العودة مرة أخرى إلى المجتمع، وأنا من الفقراء وقد شاركت بالاحتجاجات لحماية زعيمنا الديني الشيخ علي تابنده”، مضيفًا “قوات الشرطة هي من بدأت بعملية قمعنا وضربنا بالهروات”.

واعتقلت السلطات الإيرانية نحو 400 من أتباع الطائفة الصوفية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد سعيد منتظر المهدي، كما فرضت طهران حصارًا أمنيًا على مقر زعيم الطائفة الشيخ نور علي تابنده، في منطقة باسداران شمال طهران، في أواخر شباط/ فبراير الماضي.