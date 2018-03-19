فرنسا: على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ صواريخ إيران ودورها الإقليمي في الحسبان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين، إن على الاتحاد الأوروبي مناقشة دور إيران في سوريا واليمن، إضافة إلى برنامجها الصاروخي في إطار السعي للحفاظ على الاتفاق النووي، الموقع مع طهران في 2015.

وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرسَ والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، حتى الـ 12 من أيار/مايو لإصلاحه باتفاق ملحق.

وقال لو دريان للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه لمناقشة الملف الإيراني، “يجب ألا نستبعد دور إيران في نشر الصواريخ الباليستية، ودورها المثير للتساؤل في الشرق الأوسط”.

وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران، بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية، وذلك وفقًا لوثيقة سرية.