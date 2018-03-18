بعد انتخابه.. بوتين يخرج عن صمته حيال تسميم الجاسوس سكريبال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد إنه من الهراء الاعتقاد بأن موسكو سممت الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته اللذين يرقدان في حالة حرجة في مستشفى بريطاني.

وأضاف بوتين بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت اليوم إن روسيا لا تمتلك غاز الأعصاب الذي يقول مسؤولون بريطانيون إنه استخدم في الهجوم وإنه إذا كان هذا الغاز قد استخدم فسوف يسقط المزيد من الأشخاص ضحايا.

وقال بوتين إنه مستعد للتعاون مع السلطات البريطانية في التحقيق في الهجوم.

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الروسي عن هذه المسألة منذ أن وجهت لندن الاتهام لروسيا بعد العثور على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي وادخلا المستشفى في 4 اذار/مارس في حال حرجة بعد تعرضهما للتسميم بغاز الأعصاب.

وقال بوتين “لو كان الأمر يتعلق بغاز عسكري كيميائي، لكان الناس ماتوا على الفور”، مشددا على أن “روسيا ليست لديها مواد كهذه، لقد دمرنا كل أسلحتنا الكيميائية تحت إشراف مراقبين دوليين”.

وأضاف “كنا أول من فعل ذلك، على عكس البعض من شركائنا الذين وعدوا بذلك، ولكن للأسف لا يزال يتعين عليهم أن يفوا بوعودهم” في ما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية.

وأكد الرئيس الروسي إنه “وعلى الرغم من الصعاب” فإنّ روسيا “مستعدة للتعاون” و”للمشاركة في التحقيقات الضرورية”. وأردف “لذا من الضروري أن تكون الجهة المُقابِلة (البريطانيون) مهتمة أيضا. حتى الآن، لا نرى ذلك”.