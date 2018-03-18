بوتين يشكر الناخبين بعد فوزه في الانتخابات

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أُعيد انتخابه، اليوم الأحد، لفترة رئاسة جديدة مدتها ستة أعوام الشكر للناخبين على دعمهم له، وذلك في تجمّع حاشد للاحتفال بالفوز قائلًا إن روسيا أمامها مستقبل عظيم، شريطة أن يظل شعبها متحدًا.

وكان بوتين يتحدث من فوق منصة قبالة الميدان الأحمر في موسكو، وأمام حشد من أنصاره، وقال إن نتيجة الانتخابات تمثل اعترافًا بما تحقق من إنجازات خلال السنوات القليلة الماضية رغم الأوضاع الصعبة.

وقبل أن يغادر المنصة هتف مع الحشد: “روسيا.. روسيا”.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية أن النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية الروسية أظهرت بعد فرز نصف بطاقات الاقتراع تصدر الرئيس فلاديمير بوتين بـ 75% من الأصوات.

وحل ثانيا مرشح الحزب الشيوعي بافيل غرودينين بـ 13.4% متقدما على القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي والصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك.