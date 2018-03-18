بعد “مذكرة هايلي”.. عريقات يتهم واشنطن بـ”الإساءة” للمنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية بالإساءة للمنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية.

جاء ذلك في بيان، ردًا على ما ذكرته مجلة “فورين بوليسي”، الجمعة الماضية، حول مذكرة تقدّمت بها مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، هددت فيها بمعاقبة الدول التي لا تدعم واشنطن في المنظمة الدولية.‎

وقال عريقات: “تحديد الإدارة الأمريكية 40 دولة، والتهديد بقطع المساعدات عنها، بما يشمل إنهاء البرامج الإنسانية ومشاريع التطوير وغيرها، سيساهم في زعزعة الأمن والاستقرار الدولييْنِ”.

وأدان المسؤول الفلسطيني الخطوة الأمريكية، معتبرًا إياها “ابتزازًا ماليًا لتحقيق أغراض سياسية”.

وقد وصفها بـ”السلوك العدائي المخجل، الذي تبتزّ فيه دولة عظمى الدول والشعوب الفقيرة”.

وقال: “الولايات المتحدة تصر على عزل نفسها عن المجتمع والقانون الدولي”.

وأضاف: “سلوك الإدارة الأمريكية يذكرنا بالدول الاستعمارية الكبرى في القرون الغابرة، التي حاولت فرض القوة والعقوبات على الشعوب الضعيفة”.

واستدرك عريقات: “لكنها لم تنجح يوما في إملاء إرادتها على الشعوب الحرة”.

واعتبر أن “التعاون الوثيق بين الإدارة الأمريكية واليمين الإسرائيلي المتطرف، لا يسيء إلى المصالح القومية والشعب الأمريكي فحسب، بل هو إهانة وإساءة إلى مكانة الولايات المتحدة”.

ويتهم الفلسطينيون الإدارة الأمريكية بالانحياز لإسرائيل، منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أن بلاده تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل، وأنه سينقل سفارة بلاده إليها.