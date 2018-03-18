رئيس الفلبين يدعو إلى انسحاب جماعي من المحكمة الجنائية الدولية

دعا الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، الدول الأخرى الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية، للانضمام إلى بلاده في الانسحاب من المحكمة.

وجاءت تصريحات دوتيرتي خلال كلمة له في تخرج طلاب بالأكاديمية العسكرية الفلبينية بشمال البلاد، بعد أن فتح ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا، الشهر الماضي، في حربه على المخدرات، والتي أدت إلى مقتل الآلاف منذ بدايتها في يوليو/ تموز 2016.

وأبلغت الفلبين الأمين العام للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بقرارها الانسحاب من المحكمة؛ بسبب ما وصفه دوتيرتي بهجمات “شائنة” من مسؤولي المنظمة الدولية وانتهاكات للإجراءات القانونية.

وقال الرئيس الفلبيني: “سأقنع جميع الموقعين على المعاهدة بالانسحاب… هذه وثيقة … تم إعدادها برعاية الاتحاد الأوروبي”.

وقتلت الشرطة نحو أربعة آلاف فلبيني منذ 19 شهرًا، في حملة وحشية أثارت قلق المجتمع الدولي. ويعتقد نشطاء أن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير.

وتقول الشرطة، إن هؤلاء القتلى سقطوا خلال عمليات مشروعة لمكافحة المخدرات، أبدى خلالها المشتبه بهم مقاومة عنيفة لإلقاء القبض عليهم.