دبلوماسي كوري شمالي يزور فنلندا للحوار مع واشنطن وسيول

توجه دبلوماسي كوري شمالي، اليوم الأحد، إلى فنلندا لإجراء محادثات مع مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.

وقالت الوكالة إن مدير شؤون أمريكا الشمالية في الخارجية الكورية الشمالية تشوي كانغ-إيل توجّه مع 3 مسؤولين آخرين في الوزارة إلى فنلندا عبر مطار بكين الدولي.

وأضافت الوكالة أن تشوي سيشارك في حوار “مسار 1.5” بين الكوريتين والولايات المتحدة.

وأوضحت نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن الحوار سيشارك فيه تشوي والسفيرة الأمريكية السابقة لدى كوريا الجنوبية، كاثلين ستيفنز، ودبلوماسي كوري جنوبي سابق، إلى جانب عدد من الأكاديميين.

وردًا على سؤال حول الحوار المرتقب في فنلندا، قال تشوي: “إنه حتى الآن لا يوجد أي شيء يمكن قوله”، مضيفًا أنه “سيصرح عند عودته”، وفق يونهاب.

وامتنع تشوي عن الإجابة عمّا إذا كان سيزور السويد التي زارها وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ-هو، وعما إذا اجتمع مع شخصيات عند زيارته إلى بكين التي استمرت لمدة 4 أيام.

وتأتي زيارة الدبلوماسي الكوري وسط حديث عن اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في مايو / أيار المقبل.