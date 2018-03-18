في أول تصريح بعد الإدلاء بصوته.. بوتين: أي نسبة تمنحني الرئاسة ستكون نجاحًا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الإدلاء بصوته صباح يوم الأحد في الانتخابات الرئاسية في مركز اقتراع في موسكو، أن أي نسبة من الأصوات تمنحه الحق في التصرف كرئيس ستكون نجاحًا له.

وقال إنه متأكد من صحة البرنامج الذي يقترحه على البلاد.

وكان بوتين قد وصل، كالعادة، إلى مركز الاقتراع 2151، الموجود في الأكاديمية الروسية للعلوم، وتوجه بعد ذلك إلى ضابط لجنة الانتخابات وقدم جواز سفره وحصل على ورقة اقتراع وذهب إلى غرفة الاختيار، وبعد خروجه من الحجرة السرّية، أسقط بوتين ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع.

ومع أن الكرملين رفض أمس السبت لأسباب أمنية الإعلان عن المركز الذي سيدلي به بوتين بصوته، فإن الرئيس الروسي قام بواجبه الانتخابي في مركز الاقتراع الذي يتوجه إليه بانتظام منذ عام 2016، حيث اقترع هناك في انتخاب نواب مجلس دوما الدولة والانتخابات البلدية في عام 2017 .

وبعد الإدلاء بصوته، قال الرئيس الروسي إن يوم التصويت ليس يوم عطلة بالنسبة له، وفي جدول أعماله اجتماعان من الاجتماعات المقررة.

احتفالات وفعاليات

وتشهد بعض مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها، صباح اليوم الأحد، في موسكو وضواحيها، إقامة نشاطات موازية مثل معارض للمنتجات الزراعية، وورش عمل وغيرها من وسائل الترفيه.

ويحصل الناخبون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا والذين يصوتون للمرة الأولى في موسكو على تذاكر لحفل غنائي في مجمع “أوليمبيسكي” الرياضي.

وتم فتح أكثر من 4200 مركز اقتراع لأولئك الذين يصوتون في محافظة موسكو التي لا تشمل المدينة، وبالنسبة للناخبين الذين يدلون بأصواتهم لأول مرة، سيتم تقديم هدايا تذكارية لهم.

وكذلك تم فتح أبواب مراكز الاقتراع في مدينة سان بطرسبورغ، وشبه جزيرة القرم، وجميع مدن المنطقة الفدرالية الوسطى، والمنطقة الفدرالية الشمالية الغربية، ومنطقة حوض نهر الفولغا، والمنطقة الفدرالية الجنوبية، ومنطقة شمال القوقاز الفدرالية، وجميع المدن الروسية التي تعيش وفق توقيت موسكو (غرينيتش +3) وذلك حتى الساعة الثامنة مساء.

اقتراع لـ 22 ساعة

وفتحت مكاتب الاقتراع في روسيا أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، لاستقبال الناخبين حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لكل جمهورية وإقليم روسي حسب توقيته الخاص، بدءًا من فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد وصولاً إلى مقاطعة كالينينغراد في أقصى غرب البلاد.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو 3620 مركز اقتراع.

وتستمر عملية التصويت في روسيا لمدة 22 ساعة، وأول من بدأ التصويت هو إقليم كامتشاتكا، وآخرها منطقة كالينينغرا، بعد اكتمال عملية التصويت ، يتم بث النتائج الأولى للانتخابات على جميع المواقع.

Владимир Путин проголосовал на выборах президента России: https://t.co/I6v9sTefC8 pic.twitter.com/fgc05rdSiI — Life | Новости (@lifenews_ru) March 18, 2018