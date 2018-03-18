“الشاباك” يعلن اعتقال فلسطيني بتهمة قتل حاخام إسرائيلي

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن جهاز الأمن العام “الشاباك” اعتقل ليلة السبت، فلسطينيًا يتهمه بقتل حاخام، بعملية طعن قرب مستوطنة “اريئيل”، في الـ5 من فبراير/ شباط الماضي.

وقالت الإذاعة إن الشاباك اعتقل الشاب الفلسطيني، عبد الحكيم عاصي، ليلة السبت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد عملية بحث واسعة استمرت لنحو شهر ونصف الشهر، شارك فيها “الشاباك” والجيش والقوات الخاصة (جميعها تتبع للجيش).

وفي الـ5 من فبراير/ شباط الماضي، قتل الحاخام “ايتمار بن جال” إثر تعرضه للطعن عند مدخل مستوطنة “أريئيل” شمال الضفة الغربية.

وكان الحاخام المقتول، يسكن في مستوطنة “هار براخا” الواقعة على جبل جرزيم، جنوب مدينة نابلس.

ويعتبر القانون الدولي والأمم المتحدة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير شرعية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفًا يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.